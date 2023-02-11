وكيل صناعة النواب: طرح الحكومة 32 شركة نقلة نوعية للبورصة المصرية

قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان الدولة المصرية طرح 32 شركة في البورصة المصرية يمثل نقلة نوعية للبورصة المصرية وتحويل الشركات المصرية من المحلية إلى العالمية.

وأضاف عوض الله، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، أن تخارج جزء من نصيب الدولة وطرحه محليا ودولياً هو ما كانت تهدف له الدولة وتم بحثه خلال لقاءات عديدة مع كل رجال الأعمال والبرلمانيين واتحاد الصناعات للوصول لأفضل طريقة لتخارج الدولة من هذه الشركات وطرحها في البورصة، وخلال المناقشات كانت الرؤية لبيع بعض من أسهم الشركات الناجحة لسرعة انتعاش البورصة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح 32 شركة للبورصة أو مستثمر إستراتيجي، أو كليهما معًا، خلال هذا العام، من الربع الأول حتى الربع الأول للعام المقبل، وهي في 18 قطاعًا.

وأكد رئيس الوزراء أن جزءًا كبيرًا مما تم التحدث بشأنه يعد تنفيذا لما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومنها برنامج الطروحات بالبورصة.

وأضاف أن الشركات التي تم إعلانها إما ستُطرح طرحًا عامًّا أو لمستثمر استراتيجي، أو جزء طرح عام، وجزء مستثمر استراتيجي، والهدف هو تعظيم الاستفادة من هذه الشركات وتوسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة.

وأوضح مدبولي أن تلك الطروحات ستشمل بنوك: القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بالتنسيق مع البنك المركزي.