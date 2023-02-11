نشرة أخبار العالم| 20 مليون متضرر من كارثة تركيا.. زالزال مدمر يهدد حياة 28 ألف إسرائيلي.. والسفير الروسي بالقاهرة يشيد بمصر

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

السفير الروسي بالقاهرة: مصر تواصل التعاون مع موسكو

صرح السفير الروسي لدى القاهرة، «جيورجي بوريسينكو»، اليوم السبت، بأن مصر، تواصل تعاونها موسكو.

وقال بوريسينكو، لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "بالطبع، نحن نتفهم أن مصر وشركاءنا العرب الآخرين يمرون بأوقات عصيبة في ظل الوضع الحالي، عندما يتعرضون لضغوط هائلة من الغرب، وغالبا ما يُطلب منهم قطع أي اتصالات مع روسيا، والتي تصل لحد الإنذارات".

واستشهد السفير، بالزيارة الصيفية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة، عندما ذهب سفراء دول مجموعة السبع إلى وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، وأصروا على إلغاء الاجتماعات المخطط لها هناك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا والسعي لاستعادة التبعية الاستعمارية لأفريقيا.

تضرر 20 مليون شخص.. الرئيس التركي يكشف تأثير الزلزال على المواطنين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعداد المتضررين من الزلزال الذي ضرب بلاده الاثنين الماضي تجاوزت الـ20 مليون شخص.

وأضاف «أردوغان» في مؤتمر صحفي له اليوم السبت: «عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة ومحيطها قد يصل إلى 20 مليون مواطن.

وأضاف الرئيس التركي أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال بلغت 21,043 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 80.097 حالة.

وأوضح الرئيس التركي أن مئات الآلاف من المباني تصدعت وأصبحت غير قابلة للسكن جراء الزلزال، مشيرًا إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة.

وتعهد الرئيس التركي بإنجاز عملية الإعمار في أسرع وقت، قائلا: «نعد شعبنا بأن ننجز عملية إعادة الإعمار في غضون عام واحد فقط»، موضحا أن 160 ألف عامل في البحث والإنقاذ من داخل تركيا وخارجها يواصلون العمل بالليل والنهار.



8 آلاف قتيل إسرائيلي و20 ألف جريح.. زلزال مدمر يهدد تل أبيب وخبراء يحذرون

نشر الإعلام العبري اليوم السبت، تفاصيل الزالزال المدمر الذي يهدد تل ابيب وحذر منه عدد من الخبراء مشيراً إلي حالة الرعب السائدة بالأوساط الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يتسبب الزالزال في سقوط أكثر من 8 آلاف قتيل إسرائيلي و20 ألف جريح وهناك 26.800 مبنى معرض للهدم، يسكنها لا أقل عن نصف مليون عائلة. ويتوقع أن يصبح 170 ألف إسرائيلي من دون مأوى بسبب انهيار منازلهم، أو أن المساكن التي يعيشون فيها ستكون غير آمنة.

أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعليماته إلى رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنجبي، لإجراء تقييم عاجل للأوضاع وفحص مدى الجاهزية لمواجهة زلزال بالشكل المناسب.

وتوقع الخبراء قدوم زلزال مدمر في إسرائيل نفسها، وذلك عقب الدمار الهائل في تركيا وسوريا.

وأشار الإعلام العبري إلي إن وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، والذي أسفر عن مصرع وإصابة الآلاف، أثار مخاوف إسرائيل من تكرار نفس السيناريو.

وأكد خبراء إن إسرائيل ليست جاهزة لمجابهة الزلزال المحتمل قائلين "إن حدوث زلزالاً بدرجة الزلزال في تركيا الذي سجل (7.8 درجة على سلم ريختر)، يمكنه أن يؤدي إلى كارثة ويوقع أكثر من 8 آلاف قتيل إسرائيل و20 ألف جريح.

وأفاد الإعلام العبري إن هناك 77 سيناريو مختلفاً تتدرب عليه سلطة الطوارئ الإسرائيلية.

وبموجب السيناريو هناك 26.800 مبنى معرض للهدم، يسكنها لا أقل عن نصف مليون عائلة. ويتوقع أن يصبح 170 ألف إسرائيلي من دون مأوى بسبب انهيار منازلهم، أو أن المساكن التي يعيشون فيها ستكون غير آمنة.

وكان مراقب الدولة الإسرائيلي، "متنياهو أنجلمان"، قد أشار في تقرير إلى وجود 10 مدن إسرائيلية في خطر كبير جداً عند حدوث الزلازل.

وقال إن مكتبه ينوي إعداد تقرير جديد في الموضوع ليرى كيف تستعد الحكومة لمواجهة خطر الزلزال، وهل تقوم الأجهزة المعنية بالإعداد لمواجهة المرحلة؟

وطلبت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي من الجمهور تحديث المبادئ التوجيهية للسلوك السليم خلال الزلزال، مشيرين إلى أنهم يمكنهم الحصول على التحذيرات من خلال التطبيق.

وقال الناطق باسم قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي «توجد اليوم أنظمة تحذير لم تكن موجودة بالماضي، قادرة على حماية الجماهير الذين يمكنهم الخروج في الوقت المناسب.

وتجري الجبهة الداخلية دورات تدريبية في المدارس للتدريب على إخلاء سريع مع الطلاب».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أجرى تقييماً للأوضاع مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الأمن إيال زامير، قرر خلاله إقامة مستشفى ميداني في جنوب تركيا.

وحسب الناطق بلسانه، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لإرسال المستشفى في أسرع وقت ممكن، ويتوقع أن يقدم العلاج لآلاف المصابين الذين سيتم إخراجهم من تحت الأنقاض.

وقد وصلت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بعثة الإنقاذ الإسرائيلية إلى مطار أضنة في منطقة الزلزال، وانطلقت على الفور إلى المناطق المنكوبة، وباشرت عمليات الإنقاذ في البلدات التي أرسلتهم إليها السلطات التركية.

وقال نائب سفير إسرائيل في تركيا "نداف ماركمان"، «كان من الصعب الحصول على الموافقات اللازمة لإنزال القوات، خصوصاً في ظل الإطار الزمني، وقد واصلنا العمل خلال الليلة الماضية بنشاط مع وزارة الخارجية التركية والجيش، وكذلك سلطات الطيران. يتملكني شعور بالتأثر والاعتزاز برؤية طائرات الجيش الإسرائيلي تهبط في المطار، وهي تقود قوات الإنقاذ لتقديم المساعدة للسكان المتضررين».