حيتان نافقة على شواطئ قبرص.. هل تأثرت بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا؟.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد العثور على حيتان نافقة على شواطئ قبرص يُرجّح أن الزلزال هو السبب في موتها.

وأوضحت أن السلطات القبرصية أعلنت أن المياه جرفت عددًا من الحيتان النافقة إلى الشواطئ الشمالية لجزيرة قبرص، مرجّحة أن تكون قد تأثّرت بالزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا المجاورتين في السادس من فبراير الحالي.



وقال يانيس إيوانو من إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص، لمحطة "سيغما" المحلية: هذه الحيوانات تمتلك نظامًا لتحديد المواقع بصدى الصوت، ويتأثر بالضوضاء البحرية، وبالتالي قد يكون للزلزال أثرٌ عليها".

وأفادت إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص عن العثور على خمسة من الحيتان "المنقارية" نافقة اليوم الجمعة، فيما عُثر أمس الخميس على أربعة حيتان ثلاثة منها على قيد الحياة.

وقالت الإدارة في بيان: إن الحيتان الثلاثة الحية التي عُثر عليها الخميس أُعيدت إلى البحر.

وأضافت أنه لم يتّضح ما إذا كانت مجموعة الحيتان النافقة التي عُثر عليها الجمعة، تشمل حيتانًا من التي اكتُشفت قبل ذلك بيوم وأُعيدت إلى البحر.