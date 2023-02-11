تركيا.. احتجاز 12 شخصًا داخل مبانٍ منهارة بعد الزلزال المدمر

أعلنت السلطات التركية، عن احتجاز حوالي 12 شخصًا على خلفية انهيار مبانٍ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص وإصابة أكثر من 80 ألفا.

وأوقف متعهّد مبنى مؤلف من 12 طابقاً انهار جرّاء الزلزال، الذي تسبب بمقتل أكثر من 20 ألف شخص في تركيا، لدى محاولته مغادرة البلد، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

ويقدّر أن يكون 800 شخص تحت أنقاض مبنى رونيسانس السكني، الذي يضمّ 250 شقة في هاتاي في جنوب شرقي تركيا.

وأوقف الرجل في مطار إسطنبول قبل أن يحاول مغادرة البلد إلى مونتينيغرو وبحوزته مبلغ كبير.

وانهار بالكامل المبنى السكني الفاخر الذي كان يقدّمه على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه "ركن من أركان الجنّة".

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو الذي يلعب لصالح نادي هاتايسبور والمدير الرياضي للفريق تانر سافوت، من بين العالقين تحت أنقاض هذا المبنى.

ووقع الزلزال الأول في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تلاه عند الظهيرة زلزال آخر بقوة 7.5 درجة.

ووفقا للسلطات التركية، وقعت ألف هزة ارتدادية منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من درجات الحرارة التى تصل إلى حد التجمد، لا يزال يتم العثور على بعض الناجين بعد أيام من عمليات البحث