كرم الحاصلين على الدكتوراة.. رئيس مصلحة الجمارك في مطار القاهرة| صور

وصل إلى مطار القاهرة، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عائدا من المملكة العربية السعودية بعدما شارك في مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية بالرياض تحت شعار " منظومة رقمية متكامله لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الامن ".

تم خلاله مناقشة اهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة ومدي تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في ايجاد اقتصاد رقمي متميز.

حرص رئيس الجمارك، على تكريم بعض الحاصلين علي درجة الدكتوراة وآخرهم الدكتور مؤمن حسن طلعت مأمور الجمرك بمطار القاهرة برسالة عنوانها - إطار مقترح لتطوير التشريع المصري واثره الاقتصادي في مواجهة الجرائم البيئية " دراسة تحليلية لمنظومة التشريع في مصر وبعض الدول في ظل الاتفاقيات الدولية".

وحضر التكريم الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وعدد من قيادات الجمارك بالمطار.