الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط في فخ التعادل مع وست هام

انتهت مباراة تشيلسي ووست هام بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



افتتح جواو فيليكس التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة 16 من زمن المباراة.



وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 22، لكن حكم المباراة ألغاه بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

وأدرك إيمرسون التعادل لفريق وست هام في الدقيقة 28.

وتم إلغاء هدف في الدقيقة 84 لفريق وست هام، بسبب وجود تسلل على ديكلان رايس.

وبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: جيمس - تياجو سيلفا - بدياشيلي - كوكوريلا.

خط الوسط: تشيك - إنزو فيرنانديز - مادويكي - مودريك - جواو فيليكس.

الهجوم: كاي هافيرتز.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق تشيلسي المركز التاسع برصيد 30 نقطة بالدوري الإنجليزي، بينما يحتل فريق وست هام المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.