رئيس الوزراء الياباني يخضع لعملية جراحية نتيجة التهابات مزمنة

خضع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعملية جراحية اليوم /السبت/ لمعالجة التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) عن مصادر حكومية - لم تسمها - القول إن إجراء المنظار الداخلي جرى بسلام في معهد طبي بالعاصمة /طوكيو/، مضيفة أن رئيس الوزراء عاد إلى مقر إقامته الرسمي بعد قسط من الراحة.

وكان أمين مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، قد أناب كيشيدا وفقا لأحكام قانون مجلس الوزراء، ومن المقر أن يعود كيشيدا إلى المستشفى لإجراء فحوصات المتابعة غدا، كما أنه يخطط لاستئناف مهامه بالكامل بعد غد /الإثنين/.