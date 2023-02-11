برلماني : يجب أن نحافظ على ذبح العجول فى أعمار وأوزان معينة وإستيراد رؤس ذات أحجام أكبر

أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بمطلب النائب أيمن محسب للحكومة بزيادة حجم استيراد العجول من السودان والتي يكون تكلفتها أقل من تكلفة من اللحوم المتواجدة حاليا فى الأسواق المحلية.

وأكد عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه أمر سليم ، لأنه لابد من وجود ذبائح بأوزان معينة ، بحيث تكون إقتصادية ، قائلا : كلما ذبح حجم قليل من العجول يؤدى لذبح عدد رؤس أكتر.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن إستيراد العجول من السودان يجعلها مؤهلة ، مشيرا إلى ضرورة أن نحافظ على ذبح العجول فى أعمار وأوزان معينة ، وإستيراد رؤس ذات أحجام أكبر لكى تكون جاهزة للذبح خلال شهر أو شهرين.

وكان قد تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تنامي ظاهرة الذبح العشوائي للعجول الصغيرة غير المسموح بذبحها، وعجز المواطنين عن شراء اللحوم في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.

وأشار "محسب" ، في طلبه، إلى أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر اللحم الكندوز في الكثير من المناطق إلى 250 جنيها للكيلو، الأمر الذي يبرره التجار بارتفاع أسعار الأعلاف بالإضافة إلى قلة المعروض، لافتا إلى أن ذلك يأتي وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.

وقال عضو مجلس النواب، إن الأمر أثار حالة من الفزع لدي المواطنين، متسائلا عن أسباب صمت وزارة الزراعة أمام انفلات الأسعار؟ وما هو السعر العادل للحوم التى تختلف أسعارها من مكان لآخر، حيث تشهد زيادة يومية؟.

وأضاف النائب أيمن محسب أنه تنامي أيضا ظاهرة ذبح العجول الصغيرة المحظور ذبحها، الأمر الذى يهدد بتفاقم أزمة الثروة الحيوانية فى مصر، موضحا أن الذبح العشوائى يتسبب أيضا في ارتفاع الأسعار، مؤكدا انه خلال الفترة الماضية تمت عمليات ذبح لعدد كبير جدا من "العجول"، أغلبها تحت السن والوزن المسموح للذبح، وهو ما يؤثر على الثروة الحيوانية فى مصر ويتسبب فى قلة شديدة فى المعروض.

ولفت "محسب" إلى أن هذا الاضطراب تسبب في إغلاق عدد كبير من الجزارات، بسبب تراجع إقبال المواطنين على الشراء لارتفاع الأسعار، مطالبا تدخل حكومي فوري لمواجهة الذبح العشوائي، والبحث عن حلول لتأمين غذاء المصريين من اللحوم في ظل الارتفاعات الحالية التي جعلت السواد الأعظم من المصريين غير قادر على توفير اللحوم لأسرهم.

وطالب "محسب" ، الحكومة بزيادة حجم استيراد العجول من السودان والتي يكون تكلفتها أقل من تكلفة من اللحوم المتواجدة حاليا فى الأسواق المحلية بنسبة قد تصل إلى 40%، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المجازر للتصدي لظاهرة الذبح العشوائي.