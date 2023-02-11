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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة| طرد .. ومعلول يهدر ركلة جزاء.. والأهلي متفوق على فلامنجو

صدى البلد

مرت 75 دقيقة من عمر المباراة بتقدم الأهلي علي فلامنجو بهدفين مقابل هدف ،  في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب طنجة، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق جابريل باربوسا من ركلة جزاء .

وأدرك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وجاء هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 60 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وتوقفت المباراة بعد تعرض خالد عبدالفتاح وفيدال للإصابة.

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي بعد عرضية  داخل منطقة الجزاء ليقفز بيدرو على أثرها ويسددها برأسية قوية وتردتت لصاحب الهدف الأول ولكن تعلوا العارضة.

وأهدر على معلول ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني أمام فلامنجو.

وأشهر مصطفي غربال بطاقة حمراء لـ خالد عبدالفتاح بعد العودة إلى تنقية الفار.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.

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