فلامنجو يستغل النقص العددي لـ الأهلي ويدرك التعادل 2-2

أحرز فريق فلامنجو هدف التعادل أمام الأهلي ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب طنجة، لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وجاء هدف فلامنجو في الدقيقة 77، عن طريق بيدرو

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق جابريل باربوسا من ركلة جزاء .

وأدرك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وأضاف الأهلي الثاني في الدقيقة 60 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وتوقفت المباراة بعد تعرض خالد عبدالفتاح وفيدال للإصابة.

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي بعد عرضية متنقة داخل منطقة الجزاء ليقفز بيدرو على أثرها ويسددها برأسية قوية وترتد لصاحب الهدف الأول ولكن تعلو العارضة.

وأهدر على معلول ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني أمام فلامنجو.

وأشهر مصطفي غربال بطاقة حمراء لـ خالد عبدالفتاح بعد العودة إلى تنقية الفار.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية و طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف.