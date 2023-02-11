توتنهام يسقط بالأربعة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تلقى فريق توتنهام هوتسبير خسارة عريضة أمام ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبادر توتنهام بهز الشباك عن طريق رودريجو بيتانكور في الدقيقة 14، ورد ليستر سيتي برباعية أحرزها نامبليس ميندي وجيمس ماديسون وكيليتشي إهياناتشو وهارفي بارنيس في الدقائق 23 و25 و45 و81 على الترتيب.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي لـ 24 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد توتنهام عند رصيد 39 نقطة في المركز الخامس.

وفي نفس الجولة، فاز فولهام على توتنهام فوريست بثنائية نظيفة وتعادل كريستال بالاس مع برايتون بهدف لمثله وخسر ساوثهامبتون أمام ضيفه وولفرهامبتون بهدفين لهدف.