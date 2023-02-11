كرة القدم غدارة.. تعليق مثير من لاعب الزمالك السابق على خسارة الأهلي

علّق إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك السابق على خسارة الأهلي، اليوم أمام فلامنجو.

وكتب “سعيد” من خلال حسابه الشخصي تويتر: "حرام.. والله فرصة محمد شريف وضربة جزاء معلول كانت خلصت الماتش..

‏" مازالت الأخطاء الفردية مستمرة مع طرد خالد عبدالفتاح وخطأ الشناوي

‏ولكن الأهلي عامل مباراة كبيرة ولاعبين رجال رغم النقص العددي

‏كرة القدم غدارة".

أحرز فريق فلامنجو الهدف الثالث أمام الأهلي ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب طنجة، لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وجاء هدف فلامنجو الثالث في الدقيقة 84 عن طريق فلامينجو باربوسا

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق جابريل باربوسا من ركلة جزاء .

وأدرك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وأضاف الأهلي الثاني في الدقيقة 60 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وعاد فلامنجو للتهديف في الدقيقة 77، عن طريق بيدرو

وتوقفت المباراة بعد تعرض خالد عبدالفتاح وفيدال للإصابة.

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقفز بيدرو على أثرها ويسددها برأسية قوية وترتد لصاحب الهدف الأول ولكن تعلو العارضة.