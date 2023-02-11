أخطاء كارثية.. تعليق مجدي عبدالغني على خسارة الأهلي برونزية كأس العالم للأندية

علق مجدي عيد الغني عضو اتحاد الكرة السابق ،، علي خسارة الاهلي ، اليوم امام فلامنجو .

وكتب عبد الغني من خلال حسابه الشخصي تويتر :" أخطاء ساذجة وكارثية!! ".

أحرز فريق فلامنجو الهدف الثالث أمام الأهلي ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب طنجة، لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وجاء هدف فلامنجو الثالث في الدقيقة 84 عن طريق فلامينجو باربوسا

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق جابريل باربوسا من ركلة جزاء .

وأدرك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وأضاف الأهلي الثاني في الدقيقة 60 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وعاد فلامنجو للتهديف في الدقيقة 77، عن طريق بيدرو

وتوقفت المباراة بعد تعرض خالد عبدالفتاح وفيدال للإصابة.

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي بعد عرضية متنقة داخل منطقة الجزاء ليقفز بيدرو على أثرها ويسددها برأسية قوية وترتد لصاحب الهدف الأول ولكن تعلو العارض