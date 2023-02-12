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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص سرق سائقا بالإكراه بالخليفة

حبس
حبس

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من سائق سيارة كرها عنه بإستخدام سلاح أبيض.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالى من سائق سيارة كرهاً عنه بإستخدام سلاح أبيض ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من سائق مقيم بعابدين قرر بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "تاكسى" بدائرة القسم ، إستوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله لأحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بقيامه بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" بحوزته والإستيلاء منه على مبلغ مالى، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المستولى عليه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم المذكور وإتهمه بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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