عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قنّاص | رسالة مهمة من ناقد رياضي للأهلي بعد رباعية فلامنجو بمونديال الأندية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

علق الناقد الرياضي جودة أبو النور، على هزيمة النادي الأهلي من فلامنجو البرازيلي في  مباراة تحديد المركز الثالث في  كأس العالم للأندية.

 

الجمهور غاضب.. أحمد موسى: الأخطاء الفردية سبب خسارة الأهلي برونزية العالم للأندية

محمد شريف السبب .. أحمد موسى : الأهلي ضيّع برونزية المونديال

وقال  جودة أبو النور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى  في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   النادي الاهلي لم يستطع الحفاظ على التقدم في مباراة اليوم أمام فلامنجو البرازيلي ".

وأضاف جودة أبو النور :" الخسارة برباعية نتيجة ثقيلة على النادي الأهلي"، مضيفا:" كان يجب على كولر ان يتعامل مع المباراة بشكل متوازن ".

وتابع جودة أبو النور :"  بطولة كأس العالم للأندية أكدت ضرورة التركيز على تطوير كرة القدم المصرية فقط والتركيز في الرياضة فقط ".

وأكمل جودة أبو النور :"  محمد شريف أضاع انفراد في المباراة  وعلى الأهلي مراجعة النواقص في بعض الخطوط والبحث عن مهاجم قناص يسجل اهداف ". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

رسميا.. زيادة الإيجار القديم 15% لهذه الفئات والتطبيق بعد 20 يوما فقط

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

ضربة موجعة لـ الأهلي بعد الهزيمة أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

موضوعات متعلقة

ناقد رياضي: الأهلي هزم نفسه أمام فلامنجو بسبب الأخطاء الفردية |فيديو

الجمهور غاضب.. أحمد موسى: الأخطاء الفردية سبب خسارة الأهلي برونزية العالم للأندية

محمد شريف السبب .. أحمد موسى : الأهلي ضيّع برونزية المونديال

أسباب عدم حدوث تسونامي في تركيا رغم قوة الزلزال

معلومات كثيرة .. البحوث الفلكية يكشف مفاجأة عن كويكب يصطدم بالأرض

44 أسطوانة غاز .. مفاجأة في حادث انهيار عقارين بالبحيرة

الحكومة: طرح شركات في البورصة يستهدف تمكين القطاع الخاص

استثمارات دولية بـ 9 مليون دولار.. الحكومة تشيد مصنعا للبطاريات الكهربائية

ترشيحاتنا

بعد الزلزال المدمر|قلق كبير داخل تركيا بسبب تصاعد أعمدة الدخان من جبل ضخم

تزوج 4 سيدات سرا وأنجب 12 ابنا.. قصة طبيب شهير أثارت الجدل

على حساب الأهلي.. خالد الغندور: فلامنجو البرازيلي يتوج بـ برونزية كأس العالم للأندية

قنّاص | رسالة مهمة من ناقد رياضي للأهلي بعد رباعية فلامنجو بمونديال الأندية

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء سجن مودة الأدهم

رسالة جديدة من مصر لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال شكري؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة علا غانم..تعرف على مضاعفات ارتجاج المخ على الصحة

التوكسيك..كيف جمع كريم فهمي بين الطيبة والشر في «أزمة منتصف العمر»|اعرف التفسير العلمي

نفوق حيتان نادرة على شواطئ قبرص.. هل تأثرت بالزلزال المدمر؟|شاهد

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ نوروفيروس

فيديو

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

أجرى التجربة بنفسه.. شاهد| رئيس الوزراء يقود سيارة تعمل بالكهرباء في أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ