قنّاص | رسالة مهمة من ناقد رياضي للأهلي بعد رباعية فلامنجو بمونديال الأندية

علق الناقد الرياضي جودة أبو النور، على هزيمة النادي الأهلي من فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وقال جودة أبو النور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الاهلي لم يستطع الحفاظ على التقدم في مباراة اليوم أمام فلامنجو البرازيلي ".

وأضاف جودة أبو النور :" الخسارة برباعية نتيجة ثقيلة على النادي الأهلي"، مضيفا:" كان يجب على كولر ان يتعامل مع المباراة بشكل متوازن ".

وتابع جودة أبو النور :" بطولة كأس العالم للأندية أكدت ضرورة التركيز على تطوير كرة القدم المصرية فقط والتركيز في الرياضة فقط ".

وأكمل جودة أبو النور :" محمد شريف أضاع انفراد في المباراة وعلى الأهلي مراجعة النواقص في بعض الخطوط والبحث عن مهاجم قناص يسجل اهداف ".