كلية العلوم جامعة القاهرة تنظم ندوة للحديث عن الزلازل ومخاطرها

تنظم وحدة السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم جامعة القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، ندوة تعريفية للحديث عن الزلازل وكيفية الحماية منها، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، والدكتورة سحر فضل الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

وأوضحت الكلية أنه سوف يتم عمل ندوة علمية عنوان “الزلازل كينونتها و مخاطرها و إدارة الكارثة”، يوم الاربعاء القادم الموافق 15 من فبراير 2023 في تمام الساعة 12 ظهراً بقاعة إبن سيناء، مبنى النبات القديم.

ويتحدث في الندوة الدكتور سعيد محمد سعيد زيدان والدكتور سعيد دحروج من قسم الجيولوجيا، والدكتور محمود محمد مكاوى رئيس المعهد القومي للبحوث الجيوفيزقية والفلكية، بإضافة إلي منسق الندوة احمد عبد الحليم من وحدة الامن والسلامه وإدارة الازمات والكوارث.

جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر، انتظمت العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة ، من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023، وذلك بعد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وشدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.