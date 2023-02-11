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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي يستعرض عضلاته في الجيم

احمد العوضي
احمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة أثناء ممارسة الرياضة من داخل إحدى صالات الجيم ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهر العوضي أثناء استعراض لياقته البدنية ورشاقته المفرطة  "كما وصفها الجمهور".
 


وينشغل حاليا النجم احمد العوضي بتصوير مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين، والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

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IMG_٢٠٢٣٠٢١٠_٢٣٤٠٣٧
ممارسة الرياضة أحمد العوضى صالات الجيم يستعرض عضلاته مسلسل ضرب نار

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