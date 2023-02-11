بسبب زلزال سوريا .. مروان خوري يؤجل حفلتي عيد الحب

قرر النجم اللبنانى مروان خورى، تأجيل حفلتيه اللتين كان سيحييهما في سوريا يومى 13 و14 فبراير الجارى بمناسبة عيد الحب، وذلك حدادًا على ضحايا سوريا نتيجة الزلزال الذى أودى بحياة الكثير إلى أجل غير مسمى.

عيد ميلاد مروان خوري:

احتفل الفنان مروان خوري، مؤخرًا بعيد ميلاده الـ 55، مع زوجته ندى رمال، إذ ظهر في صورة معها وهما يقطعان تورتة عيد ميلاده.

زواج مروان خوري :

وفي شهر ديسمبر 2022، كشفت عدد من مواقع الفن اللبنانية خبر زواج الفنان اللبناني مروان خوري من ندى رمال، بعد عودتهما سويا منذ فترة قصيرة، وعقد قرانهما في قبرص بعيدا عن الأنظار.

وأكدت الأخبار أن مروان خوري عقد قرانه يوم بحضور الأقرباء، ومن المقرر أن يحتفلا سويا مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص في لبنان.

عاد المطرب مروان خوري إلى خطيبته السابقة ندى رمال بعدما أعلن انفصالهما في مايو الماضي، وظهرا سويا مؤخرا في حفل زفاف الإعلامي جاد غصن، في شهر سبتمبر.

جاء ذلك عقب تداول أنباء عن عودة مروان خوري وندى رمال، وكشف المطرب اللبناني في تصريحات تلفزيونية له إنه سيتمم الزواج قريبا.

وقال مروان خوري في تصريحات سابقة بشهر مايو الماضي، إنه “مافي نصيب”، وكان مازال يرتدي خاتم الخطبة في يديه، وأوضح أنه يحب أن يرتدي دائما أشياء في يده.

وكان أول تعليق للفنان مروان خورى فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: "أنا حياتي الشخصية مفتوحة، لكن علاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب، بس إجمالا بفضل يضل هالمطرح إلي.. لأنه مؤمن إنه الفنان هو فنه الذي يقدمه للناس".