فعل كيدي | خبير علوم جنائية يفجّر مفاجأة في حريق منزل طلخا

أكد اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية والأمنية، أنه لا يوجد ما يسمى بالعفاريت أو الجن في واقعة حريق منزل طلخا المتكرر أو غيره، قائلا: "لا يعقل أن نقول سبب الحريق جن وعفاريت في واقعة طلخا وما حدث وما يتكرر في هذا المشهد وشكل الدخان مصطنع".

وأوضح اللواء رفعت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن واقعة حريق طلخا المتكرر نوع من النصب والاحتيال ولا يوجد ما يسمى بالعفاريت والجن، لافتا إلى أن السبب العلمي قد يكون في وعاء به بعض القطن والقش ويزعم منفذه أنه حريق والواقعة ممكن تتكرر بشكل عام.

الحريق قد يكون مفتعلا

وتابع: "وقائع الحريق المتكررة في طلخا وغيرها قد يكون حريق خطأ أو مفتعل ونسبة مفتعل واضحة اكثر، والمكان سكني والحريق بيكون في مكان البلكونة يشير أنه مفتعل، مؤكدا أنه من وجهة نظره الجنائية والأمنية فعل كيدي بحت.