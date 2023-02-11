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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يموت.. الهلال يسجل الهدف الثالث أمام ريال مدريد بـ نهائي كأس العالم للأندية

الهلال وريال مدريد
الهلال وريال مدريد

سجل الهلال السعودي الهدف الثالث في شباك ريال مدريد في المباراة التي تجمعهما الآن في نهائي كأس العالم للأندية.

هدف الهلال الثالث جاء في الدقيقة 79 عن طريق لوسيانو فييتو عندما اخترق البديل ميشائيل دفاعات ريال مدريد من الجهة اليسرى، ليمرر الكرة لزميله والذي راوغ ديفيد ألابا ليسدد الكرة في الشباك.

استطاع البرازيلي فينيسيوس جونيور تسجبل الهدف الأول لـ ريال مدريدفي الدقيقة 13 حيث انفرد بمرمى المعيوف بعد تلقيه تمريرة رائعة من كريم بنزيما، ليسكن الكرة الشباك ببراعة.

وسجّل فيديريكو فالفيردي، الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 18 بتسديدة على الطائر غالطت عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال لتسكن مرماه.

أما هدف الهلال فجاء عن طريق المالي موسى ماريجا في الدقيقة 26 من هجمة مرتدة، حيث انفرد بمرمى لونين وسدد الكرة في شباكه ببراعة.

وكاد كريم بنزيما أن يسجل هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 41 عندما أرسل فيديريكو فالفيردي كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها المهاجم الفرنسي بقدمه، لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وجاء هدف ريال مدريد الثالث  عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 53 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى.

وسجل فيدي فالفيردي الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 58 من متابعة لتمريرة داني كارفخال من الجهة اليمنى.

وجاء هدف الهلال الثاني في الدقيقة 63 عن طريق لوسيانو فييتو حيث انفرد بمرمى لونين بعد تلقيه تمريرة رائعة من سعود عبدالحميد، ليسكن الكرة الشباك ببراعة.

وجاء هدف ريال مدريد الخامس في الدقيقة 69 عن طريق فينيسيوس جونيور بعد تبادله الكرة مع سيبايوس وتلاعبه بدفاعات الهلال ليقرب فريقه من اللقب.

تشكيل الهلال

وضم تشكيل الهلال كلا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - جانج هيون سو - علي آل بليهي - خليفة الدوسري

خط الوسط: محمد كنو - أندريه كاريلو - جوستافو كويلار

خط الهجوم: سالم الدوسري - موسى ماريجا - لوسيانو فييتو

تشكيل ريال مدريد

وشهد تشكيل ريال مدريد عودة الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

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