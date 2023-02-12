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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| إعلان نتيجة التماسات الترم الأول بزراعة عين شمس.. وعلوم القاهرة تنظم ندوة عن الزلازل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اعلان نتيجة التماسات الترم الاول زراعة عين شمساليوم.. 

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إنه تم غلق باب الالتماسات منوها أنه يمكن للطلاب مراجعة حسابتهم لمعرفة نتيجة الالتماسات اليوم  .
 

مع عودة الدراسة لطلاب الجامعات.. موعد بالفصل الدراسي الثاني

انطلق امس السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، في الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية.

 

آداب القاهرة: فتح باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا اليوم
أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا على نتيجة الفصل الدراسى الاول .
 

كلية العلوم جامعة القاهرة تنظم ندوة للحديث عن الزلازل ومخاطرها وإدارة الكارثة


تنظم وحدة السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم جامعة القاهرة، يوم الأربعاء القادم، ندوة تعريفية للحديث عن الزلازل وكيفية الحماية منها، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، والدكتورة سحر فضل الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

 

تعرف على جدول دورة المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس جداول جلسات دورة المحكمة التدريبية لخريجي سنوات 2022 وما قبلها خلال العام الجامعي (2022/2023).

 

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