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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ علا غانم بعد ضربها من بلطجية .. خناقة في نقابة الموسيقيين والشرطة تتدخل

علا غانم
علا غانم

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

خناقة حامية في نقابة الموسيقيين .. والشرطة تتدخل | تفاصيل
 

كشف المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين تفاصيل مشاجرة الفنان حلمي عبدالباقي؛ ومحامي سكرتير النقابة السابق.

وقال المتحدث باسم النقابة: "تفاصيل اللي حصل أنه دارت مشادة كلامية بين  حلمي عبدالباقي ومحمد محمود (محامي سكرتير النقابة السابق) وقت انعقاد مجلس الإدارة في النقابة يوم الخميس".

بسبب زلزال سوريا .. مروان خوري يؤجل حفلتي عيد الحب
 

قرر النجم اللبنانى مروان خورى، تأجيل حفلتيه اللتين كان سيحييهما في سوريا يومى 13 و14 فبراير الجاري بمناسبة عيد الحب، وذلك حدادًا على ضحايا سوريا نتيجة الزلزال الذى أودى بحياة الكثير إلى أجل غير مسمى.

أحمد العوضي يستعرض عضلاته في الجيم
 

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة أثناء ممارسة الرياضة من داخل إحدى صالات الجيم ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

سينرچي تعلن إنتاج أول سلسة لأفلام الأبطال الخارقين .. تفاصيل
 

اعلنت شركة سنيرجي للإنتاج الفني، عن إنتاج أول سلسة لأفلام السوبر هيرو الأبطال الخارقين، كما وجهت الشركة سؤالا للجمهورعن هوية البطل الخارق الذي تنطبق عليه المواصفات.

شاهد| أحمد حلمي في كواليس العرض المسرحي "ميمو" بموسم الرياض
 

نشر الفنان أحمد حلمي، صورا من كواليس العرض المسرحي الذي يحمل اسم “ميمو” والذي يشارك به في فعاليات موسم الرياض.

البسي هدومك قبل ما تتبرعي لضحايا زلزال سوريا.. هجوم ناري ضد ميريام فارس
 

حالة من الهجوم الشديد تعرضت لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد انتشار فيديو لها من حفلها أمس بكندا، وهى تعلن تبرعها بأجر حفلها لضحايا الزلزال في سوريا.


ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص
 

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ تفاصيل زيارته للفنانة علا غانم في المستشفى.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ صدى البلد:" علا غانم تحسنت حالتها وزُرتها اليوم .. ولم يتحدد موعد خروجها".

فستان بدون بطانة وصورة إباحية.. أبرز أزمات جنا عمرو دياب مع الجمهور
 

أثارت جنا ؛ ابنة الفنان عمرو دياب الجدل بعد ظهورها في أحد أعياد الميلاد بعد ظهورها بتورتة عليها رسمة إباحية.

وحرص موقع صدى البلد على طمس معالم الصورة الخادشة للحياء على التورتة مراعاة للقراء.

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى
 

تعاني الفنانة علا غانم، من ارتجاج في المخ، وشرخ في الضلع السادس من القفص الصدري، جراء تعرضها لاعتداء إثر نشوب خلافات زوجية حسب قولها.

 

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