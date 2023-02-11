شاهد.. صورة نادرة للرئيس الراحل حسني مبارك مع نجليه في سن الطفولة

عرض الدكتور محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، صورة نادرة تعرض لأول مرة للرئيس الراحل حسني مبارك مع نجليه علاء وجمال مبارك في مرحلة الطفولة، ونُشرَت الصورة خلال فقرة "بورصة الكلام"، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يتناول أهم ما تتابعه السوشيال ميديا على مدار اليوم.

وأشار الدكتور محمد فتحي، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، إلى أن صورة الرئيس حسني مبارك مع نجليه علاء وجمال مبارك من معرض صور فاروق إبراهيم إلا أنها ليست موجودة في أرشيف الصورة وتُعرض لأول مرة.

معرض فاروق إبراهيم

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الصور النادرة للعديد من نجوم الفن والرياضة والسياسية من أرشيف المصور التاريخي فاروق إبراهيم، والتي لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.