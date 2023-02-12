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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء: تأجيل زيادة الأسعار بتوجيه رئاسي.. فيديو

أسعار الكهرباء
أسعار الكهرباء

نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، دراسة الحكومة تحديد أسعار الكهرباء كل 3 أشهر مثل آلية التسعير التلقائي للوقود.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”: “لا يوجد أي تغيير في أسعار شرائح الكهرباء حاليا”.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء: “هذا الموضوع غير صحيح، وفي تأجيل لزيادة الأسعار ولو في حاجة بنعلن عنها.. وزير الكهرباء يحرص على الإعلان عن أي أسعار في مؤتمرات صحفية ويشرح كل التفاصيل”.

 

وأردف أيمن حمزة: “ما زالت أسعار الكهرباء المطبقة هي نفس أسعار عام 2021 ولم يحدث فيها أي تغيير ولو حصل حاجة هنعلن عنها".

 

 منتهى الشفافية

 

وأضاف: “قطاع الكهرباء من ضمن المجالات التي تجتذب الكثير من الشائعات لأنها تهم قطاعات كبيرة من المصريين”، مؤكدا أن الحكومة المصرية في منتهى الشفافية في الإعلان عن أي خطوة تأخذها وتم تأجيل زيادة الأسعار بتوجيه رئاسي.
 

 

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