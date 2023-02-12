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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد آمال فريد.. تعرف على سبب اعتزالها الفن في عز تألقها

امال فريد
امال فريد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة آمال فريد ؛ والتي اعتزلت الفن في سن صغيرة .

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 ونرصد في ذكرى ميلادها أبرز معلومات عنها :

 

آمال خليل محمد" هو الاسم الكامل للفنانة آمال فريد التي ولدت يوم الثاني عشر من شهر فبراير عام 1938 بمنطقة العباسية بالقاهرة.

 حصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع، ثم بدأت العمل ببرنامج بابا شارو.

مع منتصف العشرينيات من عمرها فازت في مسابقة مجلة الجيل التي لفتت إليها الأنظار كوجه سينمائي.
بدأت مشوارها الفني من خلال اكتشاف المخرج رمسيس نجيب لها، بعد أن رشحها له الكاتب مصطفى أمين والكاتب أنيس منصور.
قدمت فيلم "ليالي الحب" مع عبد الحليم حافظ وهي في سن السابعة عشرة.

عام 1954 كانت بدايتها الحقيقية مع السينما من خلال فيلم "موعد مع السعادة" الذي قدمته مع الفنانة فاتن حمامة، للتوالى بعدها البطولات السينمائية.

قدمت نحو 30 عملا سينمائيا أشهرها "بنات بحري، حماتي ملاك، ام رتيبة، جدعان حارتنا، بنات اليوم، اسماعيل ياسين في الطيران".

لها ثلاثة أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦، وهم "امرأة في الطريق، إحنا التلامذة، بداية ونهاية".

اعتزلت الفن وهى في الثلاثين من العمر وفى أوج شهرتها بعد أن تزوجت من مهندس مصري مقيم بموسكو في روسيا.

توفيت الفنانة آمال فريد داخل مستشفى شبرا العام في مثل هذا اليوم عن عمر ناهز الـ 80 عامًا نتيجة مضاعفات الشيخوخة.

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