الشباب والرياضة تنفذ قافلة طبية بمراكز حياة كريمة بالإسكندرية

نفذت الإدارة المركزية لمراكز الشباب (إدارة أنشطه وفعاليات مراكز الشباب) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية متمثلة في (الإدارة العامة للشباب) وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية، قافلة طبية بمراكز شباب بهيج وبرج العرب القديم ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن القافلة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية الي تكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب بصفة عامة ومراكز حياة كريمة بصفه خاصة.

وأضافت أن مركزي شباب بهيج وبرج العرب استضافوا القافله الطبية، واستفاد منها مايقرب من ٢٥٠٠ من أهالي قري بهيج وبرج العرب القديم والقري المجاورة ونالت القافله استحسان واقبال أهالي تلك القرى، حيث تقع هذه القري في مناطق هائلة بالسكان ويخدم قطاع عريض من الأسر الأولي بالرعاية.

ضمت القافلة التخصصات الطبية التالية الجراحة العامة، والباطنة، والمسالك، والأطفال، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة.

كما ضمت القافلة المبادرات الرئاسية الكشف المبكر عن الأورام، و︎الكشف المبكر للاعتلال الكلوي، و︎قياس الضغط ونسبة السكر، وتم الكشف بمعرفة طاقم طبي متخصص بمعاونة هيئة تمريض كاملة، كما تم صرف الأدوية مجاناً.