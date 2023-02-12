ماهر همام : فارق المستويات ظهر في مونديال الأندية

قال ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، إن فارق المستويات بين الأندية ظهر جليا خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي توج بلقبها، ريال مدريد الإسباني.

وأضاف ماهر همام، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن النادي الأهلي ظهر بشكل جيد خلال منافسات البطولة، واستطاع تحقيق الفوز في مباراتي أوكلاند وسياتل ولكنه خسر أمام فلامنجو وريال مدريد.

وتابع :" الأهلي لعب أمام أكبر أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية، وكان منافسا شرسا في معظم أوقات المباراة، وخسر بسبب أخطاء بسيطة".

وأكمل:" الأهلي يحتاج لعلاج الخطاء التي وقع فيها من اجل العودة للمنافسة على لقبي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا".

واختتم تصريحاته قائلا :" ريال مدريد بطل القرن ومبيهزروش .. وده الفرق بين الكرة الإسبانية والأهلي بطل أفريقيا".