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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين الإمارات والعراق

صدى البلد

اتفقت الإمارات والعراق، على دعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق، وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة، ومعالجة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وبما يعكس روح الأخوة والصداقة بينهما.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته دولتا الإمارات والعراق في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق إلى الإمارات في 9 فبراير الجاري، وأذاعته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أمس السبت.

كما اتفق الجانبان، بحسب البيان، على أهمية انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر مهم في تعزيز العلاقات ومتابعة جميع الملفات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة، لتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بين الدولتين، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.

ويعتزم، البلدان العمل على رفع مستويات التبادل التجاري، والبناء على النمو الكبير الذي شهدته التجارة البينية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية إلى حوالي 17.5 مليار دولار أمريكي عام 2022.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق رخاء شعوبها، عن طريق تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن والإزدهار الإقليمي والدولي.
كما اتفقا على توسيع وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الصحية والسياحية والثقافية والرياضية وذلك لما لها من أهمية في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

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