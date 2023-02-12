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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدو عن فرصة محمد شريف المهدرة ضد فلامنجو: الأهلي محتاج مهاجم

محمد شريف
محمد شريف

انتقد محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق محمد شريف لاعب الأهلي بعد إهداره انفراد صريح ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية.

قال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شريف كان لازم يتصرف في الفرصة اللي جاتله بشكل أفضل من كدة".

وأضاف جدو: "كان لازم محمد شريف يشوط الكورة ببطن رجله مش بوش رجله".

واختتم: "حارس فلامنجو كان خارج ومسهل الموضوع لكن محمد شريف سهل عليه، الأهلي طبعا محتاج مهاجم بس برضو لازم منبقاش قاسيين على محمد شريف".

الاهلي ضد فلامنجو 

حصل فريق فلامنجو على المركز الثالث بعد الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب طنجة، لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق جابريل باربوسا من ركلة جزاء .

وأدرك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وأضاف الأهلي الثاني في الدقيقة 60 عن طريق أحمد عبدالقادر.

وعاد فلامنجو للتهديف في الدقيقة 77، عن طريق بيدرو

وجاء هدف فلامنجو الثالث في الدقيقة 84 عن طريق فلامينجو باربوسا

وتمكن فريق فلامنجو من إحراز الرابع في الدقيقة 90 عن طريق بيدرو.

وتوقفت المباراة بعد تعرض خالد عبدالفتاح وفيدال للإصابة.

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي بعد عرضية متنقة داخل منطقة الجزاء ليقفز بيدرو على أثرها ويسددها برأسية قوية وترتد لصاحب الهدف الأول ولكن تعلو العارضة.

وأهدر على معلول ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني أمام فلامنجو.

وأشهر مصطفي غربال بطاقة حمراء لـ خالد عبدالفتاح بعد العودة إلى تنقية الفار.

جدو الأهلى كأس العالم للاندية فلامنجو محمد شريف

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