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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي: نرفض استخدام أراضينا في الهجوم ضد أي دولة

صدى البلد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، رفض بلاده استخدام الأراضي العراقية في الهجوم ضد أي دولة.

وقال الوزير العراقي، في حوار مع قناة “العربية الحدث” الإخبارية من واشنطن: "أولوية زيارتنا إلى واشنطن تتعلق بالقضايا الاقتصادية، علاوة على قضية المصارف والعملة الأمريكية"، مضيفا أن العراق دولة نفطية والاستثمار في الغاز يؤدي إلى الاستقلالية في الطاقة الكهربائية، و"نحن بحاجة إلى شركات غربية لاستخراج الغاز واستعماله داخليا وتصديره خارجيا".

وأضاف أن المجتمع العراقي استهلاكي، "حيث إننا نصدر النفط ونستورد كل الموارد الأخرى"، في إشارة إلى الموارد الغذائية الزراعية والصناعية أى نحتاج الدولار للتعامل مع التجارة الدولية.

وأكد قوة الاحتياطي المالي في العراق، قائلا: "لسنا دولة ضعيفة، كما أننا لسنا في حالة حرب والوضع الأمني في العراق جيد"، مشددا على أن تنظيم داعش الإرهابي، انهار في البلاد.

وحول الوجود العسكري الأمريكي والغربي في البلاد، قال حسين، إن القوات الأمريكية الموجودة في البلاد تحولت إلى تدريبية واستشارية، كما أن هناك قوات حلف الناتو لتدريب الجيش العراقي.

وبخصوص العلاقات السعودية العراقية، قال إن هناك لقاءات وتفاهمات مستمرة بين الجانبين، "ونحاول تخفيف التوتر بين السعودية وإيران في بغداد، لأن أمن المنطقة يخصنا جميعا، ونحاول خلق حالات تفاهمية بين إيران والدول الأخرى، ونحن جزء من المنطقة لدينا علاقات قوية مع دول الجوار، وسياستنا متوازنة".

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