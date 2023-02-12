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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير السياحة الجزائري: عازمون على النهوض بالقطاع للمساهمة في الناتج المحلي

صدى البلد

جدد وزير السياحة والصناعة الجزائري، ياسين حمادي، عزم بلاده على النهوض بالقطاع السياحي لتحقيق "وثبة عالية" نحو تحقيق بيئة سياحية متنوعة.

وأوضح الوزير الجزائري - خلال إشرافه على أعمال مؤتمر قيادات قطاع السياحة، السبتـ أن "عزم الدولة على النهوض بالسياحة راسخ ولا رجعة فيه لتجسيد التطلعات الطموحة في المضي قدما إلى مصاف القطاعات الاقتصادية الخالقة للثروة والمساهمة بشكل فعال في الناتج المحلي".

واعتبر أن هذا اللقاء التقييمي بمثابة فرصة لتشخيص واقع القطاع ومعالجة النقائص من أجل المضي قدما في تعزيز السياحة ودعمها وتعزيزها.

كما تم خلال نفس الفترة المصادقة على 12 مخططا لتهيئة مواقع التوسع السياحي، بالإضافة إلى اعتماد 208 مشاريع سياحية جديدة، وتسجيل دخول حيز الخدمة 112 فندقا جديدا.

من جهة أخرى، تطرق حمادي إلى أهمية اطلاق منصة رقمية لمسارات الجزائر السياحية، للترويج بالمنتجات السياحية، مذكرا أيضا بالإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل الحصول على التأشيرة بالنسبة للسياح الأجانب.

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