عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: الأهلي دفع ثمن شكوى فلامنجو من التحكيم في كأس العالم للأندية

بركات
بركات

قال محمد بركات إن حصول الأهلي على المركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، يرجع لعدة أسباب.

وتابع بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان سهل جدا وفي المتناول للاعبي الأهلي تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية".

وأضاف بركات: "مستوى الأهلي في البطولة بشكل عام طمع الجماهير بشكل كبير، وعدم ظهور فلامنجو بشكل قوي أمام الهلال جعل لاعبي الأهلي تستسهل المباراة".

واختتم: "الأهلي دفع ثمن شكوى فلامنجو من التحكيم في كأس العالم للأندية، كان هناك ضغط أسفر عن حالة طرد لخالد عبد الفتاح أثرت على الأهلي كثيرا".

الأهلى كأس العالم للاندية فلامنجو كأس العالم بركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

ضربة موجعة لـ الأهلي بعد الهزيمة أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

زلزال تركيا.. لحظة إنقاذ رضيع بعد 140 ساعة تحت الأنقاض

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 12-2-2023

دعاء النبي لسعة الرزق.. ردده في الصباح ويفضل بعد صلاة الفجر

الفراخ تتراجع 20 جنيها خلال أيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

في ذكرى ميلاد عمر الحريري.. تعرف على أهم أعماله وعدد زيجاته

صحة البرلمان تعقد جلستين متتاليتين حول القضية السكانية.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

أسباب تكيس المبايض وأعراضه

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ