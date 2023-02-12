بركات: الأهلي دفع ثمن شكوى فلامنجو من التحكيم في كأس العالم للأندية

قال محمد بركات إن حصول الأهلي على المركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، يرجع لعدة أسباب.

وتابع بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان سهل جدا وفي المتناول للاعبي الأهلي تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية".

وأضاف بركات: "مستوى الأهلي في البطولة بشكل عام طمع الجماهير بشكل كبير، وعدم ظهور فلامنجو بشكل قوي أمام الهلال جعل لاعبي الأهلي تستسهل المباراة".

واختتم: "الأهلي دفع ثمن شكوى فلامنجو من التحكيم في كأس العالم للأندية، كان هناك ضغط أسفر عن حالة طرد لخالد عبد الفتاح أثرت على الأهلي كثيرا".