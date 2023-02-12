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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: الخوف من ريال مدريد ساهم في خسارة الهلال كأس العالم للأندية

الهلال
الهلال

أثنى الإعلامي محمد بركات على تتويج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية عقب الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ريال مدريد فريق تقيل أوي والهلال بدأ المباراة خايف وده أثر سلبا على الهلال".

وأضاف بركات: "ريال مدريد يملك نجوما كبار مثل كريم بنزيما وكذلك فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش".

وواصل: "ريال مدريد لما بيقول يالا نجيب جون بيجيب جون ودي الفرق الكبيرة".

واختتم: "الأهلي معذور والهلال معذور، ريال مدريد فريق تقيل أوي".

وتُوج ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، بانتصاره على الهلال السعودي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على استاد مولاي عبدالله في نهائي المونديال.

بركات ريال مدريد كأس العالم الهلال الهلال السعودي

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