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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تخطف الأضواء بإطلالة شتوية

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ميرنا نور الدين في الصور بإطلالة شتوية متميزة مرتدية فستان أسود قصير وحذاء طويل الرقبة، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وخصلات شعرها السوداء.

 

يُذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري.


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايمًا عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددًا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

إطلالات ميرنا نور الدين اخبار ميرنا نور الدين

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