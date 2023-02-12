تعليمات للصحافة وقطع للعلاقات.. مسؤول فرنسي يعلن مفاجأة بشأن تفجير نورد ستريم

علق الخبير العسكري والمؤرخ الفرنسي، ‏لوران هينينجر، على التقرير الذي نشرة الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش بخصوص تورط الولايات المتحدة في تفجير خط أنابيب غاز نورد ستريم 1 و2 الواصل بين روسيا وألمانيا.

وقال الخبير العسكري الفرنسي، إن تخريب خطي أنابيب نورد ستريم ونورد ستريم 2 الروسيين في سبتمبر من العام الماضي، كان يهدف إلى تعطيل العلاقات بين روسيا وألمانيا تماما، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏وأضاف الخبير العسكري، أن الاستفزازات من هذا النوع واستخدام الأساليب الإرهابية، هو من الناحية الرسمية في تقاليدهم الأمريكية.

وتابع ‏هينينجر: "يعتقد الكثيرون أنهم، مشيرا إلى الولايات المتحدة، استفادوا من تفجير خط غاز نورد ستريم، لأن أوروبا فقدت الغاز الروسي واضطرت إلى شراء الغاز الصخري الأمريكي".

وأكمل: "لكنني أرى سببا آخر مهما، لقد أرادوا حرق جميع الجسور التي تربط دوائر معينة داخل الطبقة الحاكمة في ألمانيا بروسيا، لحرقها عمليا ورمزيا".‏

‏وتعليقا على تقارير وسائل الإعلام الغربية الرئيسية التي اتهمت روسيا بتفجير خطوط الأنابيب، قال هينينر: "هذا ما صدرت تعليمات للصحافة بالقيام به، لكن في هذه المرحلة ليست هناك حاجة لمثل هذه التعليمات، حيث تمت برمجة الصحافة بالفعل للتوصل إلى رد تلقائي على مثل هذه الأشياء، إنهم يلومون روسيا دائما، روسيا دائما شريرة".‏

و‏في 8 فبراير الماضي، نشر هيرش مقالا قال فيه، نقلا عن مصدر، إن متفجرات زرعت تحت خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 الروسيين من قبل غواصين تابعين للبحرية الأمريكية تحت ستار مناورات بالتوبس في يونيو، كما ذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أذن شخصيا بالعملية.‏

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في وقت سابق إن الولايات المتحدة تنفي تورطها في الانفجارات على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 وتعتقد أن تفسيراتها بشأن هذه المسألة ذات مصداقية، ووصف النظرية التي وضعها هيرش بأنها هراء كامل ومطلق.‏