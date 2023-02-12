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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث شكوى المواطنين في العريش من خطورة تسرب الصرف الصحي

أعمال التطوير في
أعمال التطوير في محاور مدينة العريش

وجه المواطنون في منطقة آل أيوب بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، شكوى للمسئولين من قيام مقاول عملية تطوير محور الفاتح بتكسير شبكات الصرف الصحي منذ أسبوع، ولم يقم بإعادة إصلاحها، الأمر الذي تسبب في تسرب مياه الصرف تجاه كابلات الكهرباء، الأمر الذي يشكل خطورة على الأطفال وتعرضهم لأضرار. 

تلقى اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، شكوى بطبيعة المشكلة ومدي تضرر المواطنين منها خاصة الأطفال. 
 

إزالة أسباب الشكوى


وأعطي توجيهاته لنائب رئيس المدينة لبحث الموقف مع المقاول للعمل على إصلاح الاضرار بالتنسيق مع  شركة مياه  الشرب والصرف الصحي بمدينة العريش ، للعمل علي إزالة أسباب الشكوى وعودة الوضع إلى طبيعته للحفاظ علي المواطنين، والعمل كذلك علي إصلاح أي تلفيات نجمت عن أعمال تطوير محور الفاتح.

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محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات على أرض الواقع بمدينة العريش

العريش شكوى المواطنين الصرف الصحى الاطفال

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