عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يوقع مرسوما بتشكيل إدارة عسكرية جديدة في شمال أوكرانيا

صدى البلد

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما بشأن تشكيل الإدارة العسكرية لمدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا.


ونُشر المرسوم على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس الأوكراني، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية.


وذكر المرسوم أنه "بما يتماشى مع قانون أوكرانيا بشأن النظام القانوني للأحكام العرفية، فإن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وإدارة الدولة الإقليمية في تشيرنيهيف ينبغي أن تتخذ التدابير المتعلقة بتشكيل الإدارة العسكرية المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم".


ولم يتضح بعد من سيرأس الإدارة العسكرية لمدينة تشيرنيهيف، وفقا للوكالة الأوكرانية.
من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف" إن أوكرانيا حرمت روسيا من هيمنتها في البحر الأسود".


وأضاف ريزنيكوف - في مؤتمر صحفي عقد في أوديسا ونقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية -"لقد حرمنا الاتحاد الروسي من الهيمنة في البحر الأسود، وعلى وجه الخصوص، بعد الاستخدام الناجح لناقلتنا الأوكرانية "نبتون" عندما أغرقت الطراد "موسكفا".


وتابع"لم تتمكن روسيا من الاستيلاء على أوديسا برا، وحاليا، تم دفع القوات الروسية مرة أخرى نحو الضفة الشرقية لنهر دنيبرو والذي يعد بحد ذاته، حاجزا وقائيا طبيعيا قويا".


وأضاف" بالنسبة للأراضي الواقعة على الضفة اليسرى في جنوب أوكرانيا، فإن القوات الروسية هناك لديها فرصة لتجديد الأسلحة والمعدات، وبالتالي فإن الوضع هناك بالطبع أكثر توترا".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحاسب على حاجة معملتهاش.. رسالة غير متوقعة لقاتلة والدتها في بورسعيد |مفاجأة مدوية

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة .. 5 أشخاص فقط سيحضرون إعدام قاتل نيرة أشرف

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

الفراخ تتراجع 20 جنيها خلال أيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

ترشيحاتنا

ما حقيقة رحلة الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء تكشف أسرارها وحكم منكرها

بدء فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول بحضور الرئيس السيسي

عيار 21 يسجل 1720 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر.. فيديو

الأمم المتحدة تتوقع وصول عدد القتلى جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 60 ألف شخص

أزمة فلوس.. مجدي عبد الغني يكشف سبب غضب لاعبي الزمالك

تحت أنظار الرئيس السيسي.. عرض فيلم تسجيلي إيجيس 2023.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوعون من تناول البقول .. بعضهم مهدد بالموت

بعد التحذير من هذه الأنواع.. طريقة تحضير التونة في المنزل

جمال شعبان ردًا على باحث هولندي: لاتوجد مؤشرات علمية أكيدة تستطيع التنبؤ بالزلازل

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ