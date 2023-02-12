أزمة فلوس.. مجدي عبد الغني يكشف سبب غضب لاعبي الزمالك

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، إن لاعبي نادي الزمالك أبدوا غضبهم بسبب عدم الحصول على المستحقات خلال الفترة الماضية.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" أبدى لاعبو الزمالك غضبهم الشديد بسبب عدم الحصول على رواتبهم منذ أربعة أشهر، كما إنهم لم يحصلوا على مكافأة الدوري الذى حصده الفارس الأبيض في الموسم الماضي.

وأضاف:" كما لم يحصل لاعبو الزمالك على المكافأة الخاصة بكأس لوسيل، حيث حصل الزمالك حينها على مليون دولار بعد الخسارة أمام الهلال السعودي بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لاعبو الزمالك و حل أزمة "الفلوس"

وأتم:" تحدث لاعبو الزمالك مع المشرف على الكرة، حول ضرورة حل أزمة "الفلوس" مؤكدين إن تأخر المستحقات وانشغالهم بهذه الأمور من ضمن أسباب فقدان تركيزهم في الفترة الأخيرة.