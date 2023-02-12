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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة فلوس.. مجدي عبد الغني يكشف سبب غضب لاعبي الزمالك

الزمالك
الزمالك

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، إن لاعبي نادي الزمالك أبدوا غضبهم بسبب عدم الحصول على المستحقات خلال الفترة الماضية.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" أبدى لاعبو الزمالك غضبهم الشديد بسبب عدم الحصول على رواتبهم منذ أربعة أشهر، كما إنهم لم يحصلوا على مكافأة الدوري الذى حصده الفارس الأبيض في الموسم الماضي.

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وأضاف:" كما لم يحصل لاعبو الزمالك على المكافأة الخاصة بكأس لوسيل، حيث حصل الزمالك حينها على مليون دولار بعد الخسارة أمام الهلال السعودي بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لاعبو الزمالك و حل أزمة "الفلوس" 

وأتم:" تحدث لاعبو الزمالك مع المشرف على الكرة، حول ضرورة حل أزمة "الفلوس" مؤكدين إن تأخر المستحقات وانشغالهم بهذه الأمور من ضمن أسباب فقدان تركيزهم في الفترة الأخيرة.

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