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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإحتلال يكشف سبب عدم مهاجمة غزة في الوقت الحالي

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي

علق مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على عدم وقوع هجوم في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع المحاصر الليلة الماضية باتجاه الغلاف.

وقال المسؤولون بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الظروف لم تسمح حاليا للرد على الهجوم.

وأضافوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيرد على إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية بغزة في الوقت المناسب، مشيرين إلى أن السياسة تجاه القطاع المحاصر لم تتغير.

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ومساء أمس دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بزعم اعتراض صاروخ أطلق من القطاع.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: إنه "تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة واعتراضه بواسطة القبة الحديدية".

ووفق صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فإن "دوي انفجار سمع في ناحال عوز بعد تفعيل الإنذار على ما يبدو اعتراض صاروخ".
 

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