الأرصاد: تحسن نسبي في الطقس وتراجع فرص سقوط الأمطار

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للاقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية لتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس

وقالت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس، أنه بعد أن شهدت العديد من المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى أمس سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كانت غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

️من المتوقع أن الطقس اليوم، تستمر الأجواء الباردة على شمال البلاد مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وسط ️استقرار نسبى على باقى الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس يظل مائل للبروده نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل علي شمال الصعيد، يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما خلال ساعات الليل، يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء تكون كالتالي:

️القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة للعظمى والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية 16 درجة للعظمى والصغرى 11 درجات

شمال الصعيد 18 درجة للعظمى والصغرى 13 درجات

جنوب سيناء 21 للعظمى والصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد 22 درجة للعظمى والصغرى 9 درجات

