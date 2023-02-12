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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد العريمي رئيسا لاتحاد الصحفيين الخليجيين

صدى البلد

قرر رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية، خلال اجتماعهم في المنامة، تولي الدكتور محمد العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، رئاسة اتحاد الصحفيين الخليجيين، حتى نهاية العام من أجل تعزيز دور الاتحاد في ضوء مقترحات تعديل نظامه الأساسي.


جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء الجمعيات الصحفية في البحرين لبحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتطوير عمل اتحاد الصحافة الخليجية.

 

حضر خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية و عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية الأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية و محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية وعدنان الراشد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية والدكتور محمد العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية.


وتم خلال الاجتماع دراسة مقترحات تعديل النظام الأساسي للاتحاد والتوافق على جملة من التعديلات وأن يتولى الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئاسة الاتحاد في الفترة الانتقالية حتى نهاية العام كما تم البحث في عدد من الإجراءات المستقبلية التي تسهم في تطوير عمل الاتحاد وتعزيز دوره وحضوره الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.
 

وثمّن المجتمعون جهود مملكة البحرين في دعم العمل الصحفي الخليجي وإسهاماتها الفاعلة في تطوير عمل الاتحاد، مشيدين باستضافة البحرين مقر الاتحاد وما قامت به من جهود طيبة في هذا المجال منذ تأسيسه في العام 2005م؛ بما يحقق التطلعات المشتركة للصحفيين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

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