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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الإصلاح والنهضة يطالب بالتسويق الجيد للطروحات الحكومية بالبورصة

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

أشاد حزب الإصلاح والنهضة بتوجه الحكومة الحالي من الاستعانة بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات للاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة، تتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية.

 

وأكد حزب الإصلاح والنهضة على بعض النقاط الهامة التي تزيد من فاعلية هذه الإجراءات بما يعظم العائد من ورائها، ومنها إتاحة المعلومات بالشكل المناسب الذي يؤدي إلى طمأنة الرأي العام وثقته بشأن توجه الحكومة الاقتصادي، وبما يساهم في محاربة الشائعات حول هذا الموضوع.

 

وأشار إلى ضرورة ألا يتم طرح حصة حاكمة في الشركات والمؤسسات الاستراتيجية التي تمس المصالح الحيوية للدولة المصرية.

 

وأكد ضرورة التسويق الجيد لهذه الطروحات بما يعظم من تدفق رؤوس الأموال، مع التقييم الدوري لما تم طرحه من شركات لتدارك أي قصور بصورة سريعة فيما تبقى من طروحات.

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