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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع المدينة المنورة بالجيزة يناشدون المسئولين إنارته

صدى البلد

ارسل القارئ علي نور الدين، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من عدم إنارة الشارع الذي يسكن به بسبب تعطل الكشافات.

وقال في شكواه: نحن نناشد المسؤولين إنارة شارع المدينة المنورة وشارع مكة المكرمة من شارع التحرير نزلة بهجت في الجيزة أسوة بالشوارع المحيطة بنا التي تمت إنارتها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن 5731 مشاكل المواطنين صدى البلد الإخباري

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