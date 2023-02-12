عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. المفوضة الأوروبية للطاقة تزور مصر لمناقشة وضع الأمن العالمي

صدى البلد

   تزور مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كدري سيمسون، مصر، غدا /الاثنين/؛ لمناقشة وضع أمن الطاقة العالمي مع الشركاء ودفع العمل بمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل لدعم خطة (REPowerEU) الخاصة بالحد من واردات أوروبا من الغاز الروسي.
وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة- في بيان، اليوم /الأحد/- أن سيمسون ستلتقى بوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس؛ لتعزيز تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، في يونيو من العام الماضي.
كما ستشارك المفوضة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجيبس 2023) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجمع الحدث ممثلي الحكومات وقادة صناعة الطاقة من إفريقيا ومنطقة المتوسط؛ لمناقشة التحول في مجال الطاقة.
وسوف تلقي سيمسون كلمة رئيسية وتشارك في حلقة نقاش حول "إدارة العرض والطلب في الأوقات العصيبة- دعم الاقتصادات العالمية وأمن الطاقة" مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ومفوضة الطاقة والبنية التحتية لمفوضية الاتحاد الإفريقي أماني أبو زيد. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

جمهور القلعة البيضاء كبير.. شوبير يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور ومجلس الزمالك

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

مفاجأة .. 5 أشخاص فقط سيحضرون إعدام قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

رقم صعب لهيئة الكوارث التركية.. 2100 هزة ارتدادية منذ اليوم الأول للزلزال

«تعليم الإسماعيلية» تخصّص أول حصة بالفصل الدراسي الثاني للحديث عن تضحيات أفراد الشرطة|صور

من على سرير المرض.. سر غضب حلمي بكر وتحذيره لهؤلاء| تفاصيل

تظهر في يديك.. احذر هذه العلامة مؤشر لمرض خطير

الذهب بأقل من 1500 جنيه| الدولار يسجل 30.43 جنيه.. ومفاجأة بعيار 21

زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.5 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. روبي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير بفستان لافت|شاهد

هياج عصبي وقرحة.. تحذير من تناول شوكولاتة منتشرة بالأسواق

بزيادة كبيرة في الوزن.. شاهد ابنة شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بأحدث ظهور

شحوب الوجه علامة صامتة لمرض خطير.. تفاصيل

فيديو

عالم هولندي يتنبأ بوقوع زلزال جديد| فيديوجراف

أسعار الذهب والدولار بالجنيه اليوم الأحد | تفاصيل

اوعوا تتخلوا عني.. قاتلة والدتها ببورسعيد تبعث برسالة من خلف الأسوار| فيديوجراف

يهدد الكوكب خلال أيام.. كويكب ضخم يقترب من مدار الأرض | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ