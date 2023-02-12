اللجنة البارالمبية تعلن انطلاق بطولة الجمهورية لرفع الأثقال في 24 فبراير

حدد مسئولى اللجنة البارالمبية برئاسة حسام مصطفى موعد إقامة بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبى ناشئين للموسم الرياضي 2022/2023م، حيث تقرر إقامة البطولة يوم الجمعة الموافق 24 فبراير2023م بالمركز الاولمبي بالمعادي.

و أمهلت اللجنة الهيئات الرياضية الراغبة الاشتراك فى البطولة حتى يوم 21 فبراير كأخر موعد لارسال اسماء المشاركين سواء باليد او الفاكس او البريد الإلكتروني.

ومن المقرر ان تقام عملية الميزان فى التاسعة صباحا من يوم البطولة، ولن يسمح بالاشتراك لاى لاعب او لاعبة لم يحضر الميزان، كما أنه لن يتم فتح الميزان بعد غلقه لاى سبب كان.

وقامت اللجنة البارالمبية بمخاطبة الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ، بموعد البطولة وشروطها، حتى يتسنى لهم البدء في الاشتراك قبل البطولة لوقت كاف.