دراسات بينية وتغذية.. جامعة حلوان تخطط لإنشاء 5 كليات جديدة| تفاصيل

تعمل جامعة حلوان، علي تنفيذ خطة تطوير شاملة بالبرامج الدراسية والكليات وتجديد المنشأت سعيا علي تحقيق التنمية ومواكبة التحول الرقمي وتوفير عملية تعليمية متطورة للطلاب.

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد، أن لدي الجامعة خطة لإضافة كليات جديدة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات العصر مثل كليتي "الدراسات البينية، التغذية".

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن هذه الكليات تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدولة وهما في حيز التنفيذ ويتم وضع خطة لتحديد موعد بدء الإنشاءات بهما خلال المدي القصير .

وأضاف رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة تخطط أيضا علي المدي البعيد لإنشاء كليات "زراعة، طب بيطري، صناعات غذائية".