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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير البترول: صادراتنا العام الماضي وصلت 18.2 مليار دولار.. ونواجه تحديات عالمية

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته التي ألقاها،  بافتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، عن العديد من التفاصيل الخاصة عن التطوير الذي حدث بالكامل في قطاع البترول، وتوصيل الغاز للقرى المصري بمبادرة حياه كريمة.

 

توصيل الغاز الطبيعي لمليون و200 ألف وحدة سكنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أنه تم وضع خطة طموحة لحفر العديد من الآبار، لزيادة إنتاج البترول، وضخ إنتاجها سريعا للسوق. 

 

وقال إن قطاع البترول نجح في تطوير البنية التحتية، مع وجود عدد من  خطوط الغاز الرئيسية.

 

وتابع  أنه تم تنفيذ 8 مشروعات في تكرير البترول، مؤكدا أنه  تم افتتاح 3 مشروعات كبيرة منها.

 

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من الأنظمة الرقمية التي ساهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توصيل الغاز لمليون و200 ألف وحدة سكنية وتم توصيل الغاز لـ 200 قرية من قرى حياة كريمة. 

 

صادرات مصر من المواد البترولية العام الماضي بلغت 18.2 مليار دولار

قال  إن معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023" أصبح قبلة لكل مهتم بصناعة البترول والغاز.

وأضاف يأتي انطلاق هذه الدورة للمؤتمر تحت عنوان "شمال افريقيا والبحر المتوسط " دعم إمدادات الطاقة العالمية والطلب المستدام في توقيت بالغ الأهمية على المجتمع الدولي.

 

وتابع أنه قد زادت صادرات الغاز من مصر والشرق المتوسط إلى أوروبا بما يقارب مرة ونصف من العام الماضي، فقد وصلت صادرات المواد البترولية العام الماضي الى 18.2 مليار دولار.

 

قطاع البترول يحقق أهدافه بما يخدم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة

قال إنه لتعظيم القيمة المضافة وإحلال الواردات تم تنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات، مؤكدًا أن قطاع البترول يسير نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يخدم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة لمصر دون إغفال البعدين الاجتماعي والبيئي.
 

وأضاف أن القطاع تبنى استراتيجية موحدة وجديدة للمسئولية الاجتماعية ترتكز على الاستدامة بهدف دعم ومساندة القطاع في التنمية المجتمعية.

 

هناك تحديات عالمية في إمدادات الطاقة

قال  إنه فى الفترة السابقة كان هناك تحديات عالمية كبيرة أثناء التغيرات التى حدثت اثناء انتشار كوفيد 19 وتباطؤ الأسواق ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن جميع هذه الأحداث أثرت على امدادات الطاقة.

وأضاف  أن لابد من تحريك الحكومات مع كبرى شركات الطاقة مع المؤسسات الدولية للتمويل حتى يتم توفير التكنولوجيا اللازمة لتطوير مجال البترول والعمل على الطاقة الانتقالية وهي الغاز الطبيعي مع بعض الوقود الأحفوري خالي من الكربون.

 

وتابع المهندس طارق الملا، أن الدولة المصرية استطاعت خلال مؤتمر COP 27 وضع خارطة طريق في مسار امدادات الطاقة وسيتم استكمال ذلك في COP 28 بالإمارات.

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