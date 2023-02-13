عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن والغرامة عقوبة البناء والتعلية دون ترخيص

قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد

نص مشروع قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة، على معاقبة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.

ويستهدف مشروع القانون تغليظ عقوبة الموظف الذى يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المبانى والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

كما نص مشروع قانون الببناء الموحد على أنه يعاقب كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتضمن التعديل الذى وافقت عليه اللجنة إضافة فقرة قبل الأخيرة ونصها كالتالي: ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

البناء قانون البناء قانون البناء الموحد مشروع قانون البناء مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

تبدأ من 36 جنيها.. انخفاض أسعار زيوت الطعام في مصر

ترشيحاتنا

زلزال تركيا.. وصول حافلات للدعم النفسي والناجون يتلفظون بألفاظ غريبة |فيديو

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

انتقاد شديد.. ميدو يوجه سؤالا لاتحاد الكرة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

القمة العالمية للحكومات.. سبب اختيار مصر ضيف شرف الحدث الأهم بالإمارات العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ