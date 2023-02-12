واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محى الدين مدير المديرية تنفيذ فاعليات الحملة القومية للتحصين بلقاحى الجلد العقدى وجدرى الأغنام والتى تستهدف تحصين الأبقار والأغنام والماعز بجميع المراكز والقرى وتوابعها بنطاق المحافظة لتحقيق التغطية التحصينية المستهدفة لجميع قطعان الثروة الحيوانية.

فى إطار الجهود المبذولة وتضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية بالبحيرة حتى الآن

تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية بالبحيرة حتى الآن

حيث قامت المديرية خلال الأسبوع الثالث من الحمله بتحصين 102 ألف رأس ماشية من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن 306686 رأس.

وأكدت دكتوره نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.