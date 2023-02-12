عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية بالبحيرة

تحصين أكثر من 300
تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية بالبحيرة حتى الآن

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محى الدين مدير المديرية تنفيذ فاعليات الحملة القومية للتحصين بلقاحى الجلد العقدى وجدرى الأغنام  والتى تستهدف  تحصين الأبقار والأغنام والماعز بجميع المراكز والقرى وتوابعها بنطاق المحافظة لتحقيق التغطية التحصينية المستهدفة لجميع قطعان الثروة الحيوانية.

txt

25 مصابا و6 وفيات في انهيار عقار أبو الريش بالبحيرة.. ورئيس مجلس الوزراء يوجه بمساعدات عاجلة

txt

تشيع جثمان أب وابنيه من ضحايا انهيار عقار البحيرة .. صور

فى إطار الجهود المبذولة وتضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية بالبحيرة حتى الآن
تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية بالبحيرة حتى الآن

 حيث قامت المديرية خلال الأسبوع الثالث من الحمله بتحصين 102 ألف رأس ماشية من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن 306686 رأس.

 وأكدت دكتوره نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

 

البحيرة محافظ البحيرة الثروة الحيوانية الأمراض الوبائية الطب البيطري راس ماشية مديرية الطب البيطري الحملة القومية الجلد العقدي جدري الأغنام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

حسم صفقات الزمالك 19 فبراير.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

جمهور القلعة البيضاء كبير.. شوبير يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور ومجلس الزمالك

ترشيحاتنا

عاجل| انسحاب 7 أندية من الدوري التركي بسبب الزلازل

لتفادى الغرامة | 5 أسماء للمواليد محظور تسميتها

وفاة دوبلير ممثل شهير في حادث مروري عن عمر 40 عاما

تبدأ من 600 ألف جنيه.. أسعار فيات 2023 في مصر| تفاصيل

متلازمة القلب المنكسر.. أعراض لن تتوقعها وطرق العلاج

واتساب ينقذ شابًا عالقًا في أنقاض زلزال تركيا المدمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثل شهير يظهر بملابس نسائية ومكياج وكعب عالى| أعرف السر

نشرة المرأة والصحة.. طبيب يكشف سر وفاة الرجال المصابين بكورونا أكثر من النساء.. احذر هذه العلامة على البطاطس تؤدي للموت

رسالة مبكية من طفلة لوالدها بعد وفاتها تحت الأنقاض.. شاهد ماذا كتبت

سهلة ولذيذة.. طريقة تحضير الفطير المشلتت بوصفة اقتصادية

فيديو

أحلام اتهمتهم بالنفاق.. حقيقة أرقام تبرعات الفنانين لمنكوبي زلزال سوريا "فيديوجراف"

الفراخ هتنزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن قريبا

أنفلونزا الطيور تهدد العالم من جديد| ما موقف مصر من الفيروس؟

امرأة تتخلص من زوجها بطريقة بشعة وضعت السم في الأكل وحرقت الشقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ