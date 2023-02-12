ممثل شهير يظهر بملابس نسائية ومكياج وكعب عالى| أعرف السر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الغريبة لـ الممثل الشهير جون سينا ونجم المصارعة سابقا وهو يرتدي تنورة وزي حريمي

وتفاعل الجمهور بشكل سريع مع صور الممثل العالمى وتم مشاركتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي حتى وصلت البلاد العربية

جون سينا

وكان الممثل العالمي يرتدي تنورة كروهات وقصيرة مثل التى ترتديها الفتيات فى المسلسلات الكورية فى الدراسة وعليها شراب أسود فيليه طويل لفوق الركبة

وارتدي الممثل الشهير جون سينا فى هذه الصور تيشرت أسود نصف كم ونظارة سوداء وحذاء حريمي “ هاف بوت” أسود ذو كعب

جون سينا

والغريب فى إطلالة الممثل جون سينا أنه بالرغم من ارتدائه زي حريمي كامل ووضعه للميك آب النسائي إلا أنه لم يضع باروكة وظل بتسريحة الشعر الرجالى القصير

جون سينا

وتبين أن الصور التى ظهر فيها الممثل جون سينا عبارة كانت أثناء تصوير فيلمه الكوميدي الجديد Ricky Stanicky